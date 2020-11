Covid-19

A câmara da Nazaré solicitou hoje uma reunião urgente à Direção Geral da Saúde (DGS) para apresentar um Plano de Contingência que permita retomar o surf na Praia do Norte, atualmente proibida por questões de segurança.

Em comunicado, o presidente da Câmara da Nazaré, Walter Chicharro, explicou que o objetivo da reunião será "apresentar um Plano de Contingência, desenvolvido em conjunto com a proteção civil, bombeiros voluntários, PSP e Capitania do Porto da Nazaré", no qual se propõe "condicionar todos os acessos às zonas de assistência".

O plano prevê a restrição de público atraído pelas ondas gigantes a "um máximo de duas mil e quinhentas pessoas, que ficarão distribuídas pela zona do farol, da encosta e no areal da própria praia", refere o comunicado.