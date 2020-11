EUA/Eleições

Wilmington (Delaware, EUA), 04 nov 2020 - Para os nove eleitores reunidos junto à grade do Chase Center, sede de campanha de Joe Biden, em Delaware a bandeira hasteada no complexo é o símbolo da vitória eleitoral.

"Esta não é a bandeira da Casa Branca mas é a 'bandeira da vitória'", disseram à Lusa duas estudantes que acreditam que Joe Biden vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos apesar da "situação" criada por Donald Trump.

"Acabo de ouvir o vice-presidente Biden através do telefone porque não fui autorizado a entrar. Está calmo e está a tentar unir o país. Está perto da vitória mas não decretou a vitória, tal como fez ontem à noite [terça-feira] o que penso ter sido um ato de responsabilidade", acrescenta Arnold, reformado que se junta ao pequeno grupo de pessoas num canto do parque de estacionamento do Chase Center.