O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) considerou hoje justificada a ausência do Cova da Piedade no jogo frente ao Estoril Praia, por o plantel dos almadenses estar em isolamento devido aos casos de covid-19.

"Entende este CD, por unanimidade, que tal impedimento constitui causa de justificação bastante para a falta de comparência ao jogo, por se tratar de motivo de força maior, na medida em que o cumprimento daquela decisão da autoridade de saúde competente se apresenta como inevitável para o clube à luz de um dever superior", lê-se na deliberação da secção profissional do órgão federativo, a que a Lusa teve acesso.

O CD refere ainda que o Cova da Piedade "apresentou a devida justificação antes do esgotamento do prazo" previsto no Regulamento Disciplinar da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), recorrendo ao ponto cinco do Artigo 76.º do mesmo, que determina que "somente justificam a falta a força maior, o caso fortuito e a culpa ou dolo de terceiros que determinem a impossibilidade absoluta de comparência".