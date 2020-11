Covid-19

A Liga de clubes decidiu atribuir a vitória ao Estoril Praia no jogo frente ao Cova da Piedade, da oitava jornada da II Liga, devido à falta de comparência dos almadenses, disse hoje à Lusa fonte do organismo.

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) considerou a ausência injustificada e atribuiu a vitória e os três pontos correspondentes à equipa não faltosa no encontro, que estava marcado para 30 de outubro, ao abrigo do número três do artigo 16.º do Regulamento de Competições (RC), de acordo com a mesma fonte.

Este ponto do RC determina "a atribuição ao clube adversário dos três pontos correspondentes à vitória", nos casos de "falta de comparência não justificada de um clube a jogo oficial de uma competição por pontos".