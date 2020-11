Actualidade

O vice-Presidente brasileiro disse na terça-feira à Lusa que levou diplomatas estrangeiros a sobrevoar a Amazónia para mostrar que 84% da floresta está preservada, mas foram evitadas as regiões mais afetadas pelo fogo.

Numa viagem de três dias à Amazónia brasileira, organizada pelo Governo do Presidente, Jair Bolsonaro, e iniciada na quarta-feira, diplomatas e embaixadores de vários países, incluindo de Portugal, sobrevoaram algumas áreas da floresta e, nos próximos dias, vão visitar cidades do estado do Amazonas.

"Eles vão ver aquilo que dizemos o tempo todo, que 84% da Amazónia continua a manter a sua cobertura original (...). O tamanho da Amazónia não nos permite descer em Lábrea (um dos municípios mais afetados pelo fogo este ano) e dizer que a cidade não está preservada. Não há como abranger essa área toda numa viagem desta natureza. Seriam necessárias duas semanas para isso", disse à Lusa o general Hamilton Mourão, questionado sobre a limitação de mostrar aos diplomatas apenas uma parte selecionada da floresta.