EUA/Eleições

O candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, afirmou na quarta-feira que, se for eleito Presidente, os Estados Unidos vão regressar ao acordo climático de Paris.

A declaração de Biden foi feita no dia em que o país, o segundo mais poluente do mundo atrás da China, deixou formalmente o pacto global firmado há cinco anos com o objetivo de travar a ameaça de uma mudança climática catastrófica, mas que o Governo de Donald Trump decidiu abandonar há três anos.

"Hoje a administração Trump abandonou oficialmente o acordo climático de Paris. E, em exatamente 77 dias, uma administração Biden voltará a aderir" ao pacto, escreveu o ex-vice-Presidente democrata na rede social Twitter.