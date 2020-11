Covid-19

O México registou 635 mortos e 5.225 infetados com o novo coronavírus em 24 horas, aumentando o total de óbitos para 93.228 e de casos para 943.630, disseram na quarta-feira as autoridades.

No balanço diário, foram confirmados aumentos de 0,68% nas mortes e 0,55% nas infeções, em comparação com os números do dia anterior.

As autoridades mexicanas indicaram ainda que 697.402 pacientes foram dados como recuperados desde o início da pandemia.