Covid-19

O Sri Lanka anunciou hoje que vai acabar com o recolher obrigatório motivado pela pandemia da covid-19 imposto em partes do país, alertando caber à própria população assumir a responsabilidade de prevenir o contágio.

O recolher obrigatório atualmente em vigor na Província Ocidental do Sri Lanka e em algumas outras áreas será suspenso na segunda-feira, com as autoridades a explicarem que a economia do país não pode sobreviver a um confinamento contínuo, com os assalariados diários e as pequenas empresas a serem particularmente atingidos.

O comandante do Exército, Shavendra Silva, responsável por uma equipa de trabalho dedicada ao combate da covid-19, disse aos cingaleses: "O país deve avançar e a responsabilidade é vossa, o público".