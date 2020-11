Actualidade

A Indonésia entrou em recessão pela primeira vez desde a crise financeira asiática, há mais de 20 anos, devido ao impacto da pandemia de covid-19, indicaram dados hoje divulgados pela agência de estatísticas indonésia.

O Produto Interno Bruto (PIB) da maior economia do Sudeste Asiático caiu 3,49% no terceiro trimestre, em comparação a igual período de 2019. Um resultado que se soma à queda de 5,3% no segundo trimestre.

A Indonésia viveu a última recessão em 1999, na sequência da crise financeira asiática que afundou a economia do país.