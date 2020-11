Covid-19

A Alemanha registou um novo máximo de infeções por novo coronavírus com quase 20.000 casos positivos em 24 horas e 118 mortos, segundo o mais recente balanço do Instituto Robert Koch (RKI).

Na quarta-feira, as autoridades de saúde registaram 19.990 novas infeções e 118 mortos.

O total de casos positivos desde o anúncio do primeiro contágio no país, no final de janeiro, é de 597.583, com 10.930 óbitos. Cerca de 391.600 pessoas recuperaram da doença.