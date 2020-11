Covid-19

A China suspendeu hoje a entrada no território de titulares de passaporte estrangeiro que cheguem a partir do Reino Unido, face ao rápido aumento de casos de covid-19 no país europeu.

A medida abrange titulares de vistos ou de autorizações de residência, com exceção para diplomatas.

Os estrangeiros que pretendam viajar para a China a partir do Reino Unido por motivos imprescindíveis devem solicitar visto para casos especiais junto dos consulados chineses.