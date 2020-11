EUA/Eleições

Os Estados Unidos e a União Europeia terão de construir uma "nova relação transatlântica" depois das eleições presidenciais norte-americanas, seja qual for o resultado, defendeu hoje o chefe da diplomacia francesa, Jean-Yves Le Drian.

"Teremos agora de reconstruir uma nova relação transatlântica, que seja uma nova parceria", disse, referindo que a Europa afirmou a sua "soberania durante quatro anos" e recusando-se a tomar posição entre Joe Biden e Donald Trump.

"A escolha do Presidente depende dos norte-americanos. Será, por isso, necessário trabalhar com a personalidade eleita e com o novo governo norte-americano, seja ele qual for", disse.