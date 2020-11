UE/Previsões

A Comissão Europeia melhorou hoje a previsão da contração da economia alemã, devendo o país registar este ano, ainda assim, uma "recessão histórica" de 5,6%, recuperando em 2021 e 2022, segundo as previsões de outono, hoje divulgadas em Bruxelas.

Apesar da "recessão histórica" registada no primeiro semestre, as previsões de hoje são melhores, no entanto, que a estimativa de uma contração do Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha avançada no verão (-6,3%).

Por outro lado, o crescimento do PIB apontado para 2021 é revisto em baixa para os 3,5% nas previsões de outono face aos 5,3% avançados em julho.