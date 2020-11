UE/Previsões

A Comissão Europeia piorou hoje as estimativas sobre a economia do Reino Unido, passando a prever que o Produto Interno Bruto (PIB) britânico caia 10,3% este ano devido à covid-19, tendência contrária à da Europa, onde existem melhorias.

Em causa estão as previsões macroeconómicas de outono do executivo comunitário, hoje divulgadas, que antecipam que a economia britânica vá afundar 10,3% este ano, pior do que esperado nas projeções do verão (9,7%) e da primavera (8,3%).

"Como consequência da pandemia de covid-19, prevê-se que o PIB do Reino Unido caia acentuadamente em 2020, impulsionado por uma grande queda na procura interna", explica a instituição no documento publicado em Bruxelas.