EUA/Eleições

O Presidente do Irão garantiu hoje que, independente do vencedor das eleições presidenciais nos Estados Unidos, o próximo Governo "irá render-se à nação iraniana", enquanto o líder supremo iraniano troçou do "espetáculo" das eleições norte-americanas.

"Não importa quem será eleito Presidente (dos Estados Unidos), já que o próximo Governo norte-americano se renderá à nação iraniana e não terá outra escolha", disse o Presidente iraniano, Hassan Rohani.

Rohani sublinhou que o próximo residente da Casa Branca "cederá à pressão da opinião pública, à resistência e à paciência da nação iraniana".