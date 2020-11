UE/Previsões

A economia francesa deverá contrair-se 9,4% este ano, devendo crescer 5,8% em 2021, prevê a Comissão Europeia, melhorando a estimativa para 2020 avançada no verão (-10,6%).

De acordo com as previsões económicas do outono da Comissão Europeia, hoje divulgadas, o Produto Interno Bruto (PIB) francês deverá cair 9,4% em 2020, estimando-se que cresça 5,8% em 2021 e 3,1% em 2022.

Nas previsões intercalares do verão, em julho, Bruxelas tinha avançado com uma quebra de 10,6% na economia francesa, este ano, e uma recuperação de 7,6% para 2021.