França/Ataques

O Presidente francês vai hoje à fronteira franco-espanhola, em Perthus, numa viagem dedicada ao "reforço do controlo fronteiriço", no âmbito da luta contra a imigração ilegal e o terrorismo, anunciou o Eliseu.

Acompanhado do ministro do Interior, Gérald Darmanin, e do secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Clément Beaune, Emmanuel Macron visitará um posto de fronteira para veículos que entram em território francês e também o Centro de Cooperação Policial e Aduaneira (CCPD) du Perthus.

Espanha é uma das principais portas de entrada em França de imigrantes ilegais, que chegam da costa do Norte da África.