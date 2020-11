UE/Previsões

A economia grega deverá contrair-se 9% este ano, ao ser severamente atingida pela pandemia e pelas medidas adotadas para a travar, mas voltar a crescer, 5%, em 2021, segundo as previsões da Comissão Europeia (CE) hoje divulgadas em Bruxelas.

No documento das previsões de outono, Bruxelas considera que "a rápida resposta política ajudou a amortecer o impacto no emprego e nos negócios". Em maio deste ano, a CE tinha previsto uma contração do Produto Interno Bruto (PIB) grego de 9,7% para este ano.

Em relação ao crescimento do PIB de 5% em 2021, Bruxelas afirma que este deve ser sustentado por medidas orçamentais adicionais já previstas no projeto de Orçamento do Estado da Grécia para o próximo ano, que não inclui os fundos de apoio da União Europeia (UE).