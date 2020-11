Covid-19

A Grécia vai regressar ao confinamento no sábado de manhã e durante três semanas, anunciou hoje o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis numa videoconferência, sublinhando a necessidade de conter a segunda vaga da pandemia que atinge o país.

"Foi uma decisão difícil", mas "as medidas devem ser tomadas durante três semanas para vencer a segunda vaga" do coronavírus, indicou Mitsotakis, segundo o qual os gregos só poderão sair de casa depois de serem autorizados a fazê-lo através de uma mensagem de texto recebida no telemóvel.

O confinamento deve começar às 06:00 locais (04:00 em Lisboa) de sábado. Apenas as "lojas essenciais", incluindo supermercados e farmácias, ficarão abertas, disse o chefe do Governo.