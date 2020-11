Tancos

O mentor do furto de armas de Tancos, João Paulino, disse hoje em julgamento que militares da GNR lhe disseram que se entregasse o material roubado, "nada lhe acontecia" e que o ministro da Defesa acompanhava o assunto.

No segundo dia de interrogatório em julgamento, Paulino disse ter tido vários encontros com os arguidos Bruno Ataíde, da GNR de Loulé (de quem é amigo de infância) e do seu chefe, o sargento Lima Santos, a quem contou que estava envolvido no assalto aos paióis da base militar de Tancos, ocorrido em junho de 2017.

"Contei-lhes que sabia onde estavam as armas, que estive envolvido no assalto, mas nunca com pormenores" referiu João Paulino, dizendo que se sentiu pressionado quando confessou que sabia onde estava o material.