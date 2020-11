5G

O presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) disse hoje esperar que o leilão do 5G encerre em janeiro e que as licenças sejam atribuídas no decorrer do primeiro trimestre do próximo ano.

João Cadete Matos falava na conferência de imprensa de apresentação do regulamento do leilão da quinta geração móvel (5G), em Lisboa.

O regulamento definitivo estava previsto para outubro.