LE

O futebolista espanhol Grimaldo está de regresso aos convocados do Benfica para o jogo de hoje com o Rangers, da terceira jornada da Liga Europa, menos de duas semanas depois de sofrer uma entorse no tornozelo esquerdo.

O lateral esquerdo, que falhou os dois últimos jogos, com Standard Liège e Boavista, integra a lista de 23 convocados para o jogo de hoje com a equipa escocesa, marcado para as 17:55 no Estádio da Luz, e que opõe as equipas líderes do grupo D.

Numa lista alargada, o treinador Jorge Jesus fez ainda regressar o central Ferro e o guarda-redes Svilar, num grupo também com Vlachodimos e Helton Leite, enquanto o médio grego Samaris saiu da convocatória, por não estar inscrito na UEFA.