O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, assegurou hoje que o Executivo Regional não vai "fechar" a região ao exterior porque prejudicaria ainda mais a economia do arquipélago.

"Não é nossa ideia fechar a Madeira ao exterior porque a economia depende dessa abertura", declarou o chefe do executivo madeirense de coligação PSD/CDS no debate mensal que decorre na Assembleia Legislativa.

Este debate mensal com o Governo da Madeira, que contou com a presença do presidente, vice-presidente e secretários regionais da Saúde, Economia, Educação e Inclusão e Assuntos Sociais, foi subordinado à situação epidemiológica nesta região autónoma.