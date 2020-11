Actualidade

A JURA, braço juvenil do partido da oposição angolana UNITA, disse hoje que as cadeias em Angola se parecem com os antigos campos de concentração nazi, devido à "sobrelotação e tortura" a que são submetidos os presos e detidos.

"Sem medo de errar, as nossas cadeias parecem-se aos antigos campos de concentração nazi, onde os presos são amontoados numa lotação quatro vezes superior ao normal", afirmou hoje o secretário-geral da Juventude Unida e Revolucionária de Angola (JURA), Agostinho Kamuango.

Segundo o político da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), os serviços penitenciários de Angola são "precários" e as cadeias no país "não são centros de reeducação ou reabilitação".