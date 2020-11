EUA/Eleições

O candidato democrata Joe Biden aproxima-se da maioria do Colégio Eleitoral que o levará à Casa Branca, bastando-lhe assegurar apenas mais um estado, após ter garantido vitórias nos estados cruciais de Wisconsin e Michigan.

Dois dias depois das eleições, nenhum dos candidatos conseguiu os 270 votos do Colégio Eleitoral necessários para assegurar a entrada na Casa Branca, mas segundo as projeções Biden leva vantagem, com 264 votos de Colégio Eleitoral contra 214 de Donald Trump.

Ao candidato democrata basta agora garantir os seis votos do estado de Nevada, para atingir a desejada meta dos 270 Grandes Eleitores e chegar à presidência.