Montijo

O presidente executivo (CEO) da companhia portuguesa euroAtlantic airways, Eugénio Fernandes, considerou hoje que adiar a construção do aeroporto do Montijo é um "erro estratégico" e mostra "descrédito" no setor do turismo.

"O adiamento da construção do novo aeroporto do Montijo é um erro estratégico e evidencia o descrédito e a falta de confiança no setor do turismo", defendeu o responsável, em comunicado, na sequência das declarações do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, que admitiu, na quarta-feira, que a crise causada pela pandemia veio dar ao Governo tempo para ponderar sobre a possibilidade de uma avaliação ambiental estratégica sobre o novo aeroporto.

"É uma provocação para toda a sociedade, para os empresários, para o país em geral, porque sabemos bem a contribuição positiva que o novo aeroporto iria ter para a nossa economia", acrescentou Eugénio Fernandes.