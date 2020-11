EUA/Eleições

Os observadores eleitorais da OSCE acusaram hoje o Presidente cessante dos EUA, Donald Trump, de "abusos flagrantes do poder" por ter exigido a suspensão da contagem dos votos antes do fim do processo.

"O que verdadeiramente preocupa é que o chefe de Estado norte-americano tenha exigido o fim da contagem dos votos no meio do aparato presidencial da Casa Branca, isto é, com todos os emblemas de poder em redor, por causa de sua suposta vitória. É um abuso flagrante de poder", denunciou o deputado alemão Michael Georg Link.

Numa entrevista publicada hoje no jornal alemão Stuttgarter Zeitung, o coordenador dos observadores internacionais da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) reiterou que as "acusações de manipulação" feitas por Trump "não têm fundamento".