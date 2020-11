Açores/Eleições

O líder do PAN/Açores, Pedro Neves, manifestou-se hoje "claramente contra" qualquer solução governativa que inclua o "populismo não democrático" do Chega, tendo confirmado conversações com PS e com PSD/CDS-PP/PPM.

Numa conferência de imprensa em Ponta Delgada para clarificação do posicionamento do partido face às possibilidades de governação na região na sequência das legislativas regionais de 25 de outubro, o porta-voz do PAN/Açores disse que o partido "nunca alinhará em visões extremadas ou afastadas da promoção dos direitos sociais e humanos".

"Como dissemos várias vezes nesta campanha, o futuro do arquipélago não é compatível com políticas xenófobas, racistas, sexistas, capacitistas, homofóbicas ou transfóbicas e que impeçam a liberdade de expressão, a liberdade religiosa ou que vedem o acesso condigno a bens e serviços da comunidade açoriana", frisou Pedro Neves.