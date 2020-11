OE2021

O presidente da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), Jorge Veloso, defendeu hoje que o Orçamento de Estado (OE) para 2021 devia prever a transferência de verbas para as juntas que implementaram lojas e espaços do cidadão.

"As juntas de Freguesia aderiram à implementação dos espaços do Cidadão nas suas próprias sedes e, efetivamente, desde que a pandemia avançou, têm feito um trabalho exemplar e, para a sua instalação, receberam zero", disse hoje, na Comissão de Orçamento e Finanças, o autarca, que preside à União de Freguesias de São Marinho do Bispo e Ribeira de Frades, em Coimbra.

Na audição parlamentar presencial, na manhã de hoje, Jorge Veloso disse que devia existir "algo que justificasse as freguesias terem verbas para a implementação dos espaços do Cidadão e também para algo que possa possibilitar um melhor funcionamento, com mais qualidade de atendimento aos cidadãos".