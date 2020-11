Actualidade

A gala de apresentação do Guia Michelin Espanha e Portugal 2021 foi adiada para 14 de dezembro e vai decorrer de forma totalmente digital, devido à pandemia de covid-19, a partir de Madrid, anunciou hoje a organização.

A cerimónia de lançamento do guia anual, que distingue aqueles que são considerados os melhores restaurantes da Península Ibérica, decorre habitualmente em novembro e a deste ano estava marcada para dia 30, mas a Michelin anunciou hoje o seu adiamento para 14 de dezembro.

Em comunicado, a organização explica que a data da revelação foi adiada "para coincidir com a semana do lançamento no mercado da publicação, que foi atrasado devido ao impacto que o confinamento teve sobre o trabalho de campo dos inspetores".