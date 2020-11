Covid-19

O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) está a transferir doentes covid-19 para hospitais da região, nomeadamente para Vila Nova de Gaia/Espinho, que já disponibilizou 10 camas e prepara outras tantas, indicaram hoje fontes hospitalares.

Fonte do CHTS referiu à Lusa ter hoje, no Hospital de Penafiel, 190 doentes covid-19 internados, dos quais 10 estão em cuidados intensivos, o que corresponde a cerca de 8,1% do total de internamentos pelo novo coronavírus a nível nacional, tendo em conta os dados divulgados pela Direção-Geral de Saúde na quarta-feira.

Na terça-feira, este hospital registava 235 internados, dos quais 11 em cuidados intensivos.