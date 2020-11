5G

A NOS considerou hoje que as regras do leilão para a atribuição das licenças de 5G "são ilegais e inaceitáveis", terão "consequências catastróficas e irreversíveis" para Portugal e recorrerá "a todos os meios para travar" a sua aplicação.

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) divulgou hoje o regulamento do leilão do 5G, que prevê que o procedimento esteja concluído em janeiro e as licenças atribuídas durante o primeiro trimestre de 2021.

Numa primeira reação, fonte oficial da NOS disse que as "regras publicadas hoje são ilegais e inaceitáveis e terão consequências catastróficas e irreversíveis para o país e para os portugueses".