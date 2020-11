5G

A Altice Portugal congratulou-se hoje por "finalmente" o regulamento do leilão do 5G "ver a luz do dia", remetendo para mais tarde uma reação após a "devida análise" das regras, disse fonte oficial da dona da Meo.

A Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom) divulgou hoje o regulamento para leilão do 5G [quinta geração], o qual estará concluído em janeiro, prevendo-se a atribuição das licenças durante o primeiro trimestre do próximo ano.

"A Altice Portugal congratula-se por finalmente o regulamento do leilão 5G ver a luz do dia", disse à Lusa fonte oficial, numa primeira reação à publicação do documento.