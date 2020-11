Covid-19

Um surto de covid-19 num lar do concelho de Ourém, distrito de Santarém, infetou 56 pessoas, entre utentes e funcionários, anunciou hoje a câmara.

Num comunicado, o município informa que os exames de diagnóstico "confirmaram que 56 trabalhadores e utentes testaram positivo para Sars-Cov-2, encontrando-se a maioria deles em situação considerada assintomática", adianta o comunicado.

O documento acrescenta que, "de acordo com o modo de procedimento adotado logo no início da pandemia, o Município de Ourém continuará a acompanhar a evolução desta situação em permanência, garantindo apoio total à instituição em causa, assim como a todas as outras que batalham em prol da sua segurança e da mitigação da pandemia".