A comissária europeia para os Assuntos Internos, Ylva Johansson, defendeu hoje que os Estados europeus devem aumentar os repatriamentos de cidadãos estrangeiros em situação irregular para evitar um aumento do "populismo".

Numa intervenção no Senado francês, a comissária europeia defendeu uma multiplicação de "acordos" com os países de origem, de forma a que estes recebam os respetivos cidadãos que vivem em situação irregular dentro do espaço da União Europeia (UE), onde 140.000 migrantes entraram ilegalmente no ano passado.

"Precisamos de mais acordos de readmissão com países de origem e que funcionem melhor. (...) A Comissão Europeia deveria utilizar todos os instrumentos à sua disposição para o conseguir (...), incluindo a ajuda internacional, os acordos de mercado, de vistos ou o Erasmus [o programa europeu que apoia a educação, a formação, a juventude e o desporto]", enumerou Ylva Johansson, durante uma audição na comissão de Assuntos Europeus do Senado francês (câmara alta do parlamento).