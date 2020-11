Actualidade

O comissário europeu da Economia elogiou hoje o Plano de Recuperação e Resiliência português para aceder a verbas comunitárias pós-crise da covid-19, considerando que é "coerente" com as prioridades de Bruxelas e tem uma parte digital "interessante".

Numa entrevista concedida à agência Lusa e a mais dois meios de comunicação social europeus em Bruxelas, após apresentar as previsões económicas de outono, Paolo Gentiloni destacou que, "em termos gerais, as prioridades portuguesas são muito coerentes com as maiores prioridades" do executivo comunitário.

"Por exemplo, a parte digital do plano é muito interessante", precisou o responsável.