Actualidade

As obras em curso no Teatro Nacional de S. Carlos (TNSC), no palco e na fachada, obrigaram a repensar a programação do teatro lírico, e os seus corpos artísticos a atuar 'fora de portas', em Lisboa e noutras cidades.

A Orquestra Sinfónica Portuguesa (OSP) e o Coro TNSC vão, até ao final do ano, apresentar-se nas Caldas da Rainha, no Centro Cultural e de Congressos, em Almada, no Teatro Municipal Joaquim Benite, no Montijo, no Cine-Teatro Joaquim d'Almeida, e em Loulé, no Cine-Teatro Louletano, além de palcos já habituais em Lisboa, no Centro Cultural de Belém (CCB) e no Palácio da Ajuda, anunciou o TNSC.

O regresso à sala do TNSC, no Chiado, está previsto para 22 de dezembro, depois da substituição do pano de ferro, o obliterador de cena.