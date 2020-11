Actualidade

A 29.ª edição do Guimarães Jazz vai decorrer de 12 a 21 de novembro, com nove concertos e uma centena de músicos, na sua esmagadora maioria portugueses mas também alguns estrangeiros a residir em Portugal, foi hoje anunciado.

Por causa das restrições impostas a 121 concelhos, incluindo Guimarães, no âmbito da pandemia de covid-19, a hora do início dos concertos foi antecipada para as 19:30 (quartas, quintas e sextas-feiras) e para as 19:00 (sábados e domingos), permitindo assim o recolhimento antes das 22:30.

Os espetáculos decorrerão no principal auditório do Centro Cultural Vila Flor, cuja lotação foi reduzida de 800 para 396 lugares.