Covid-19

O Governo aprovou hoje novos apoios às empresas, entre os quais subsídios para micro e pequenas empresas de setores afetados pela crise causada pela pandemia de covid-19 e ajudas que podem ser convertidas parcialmente em crédito a fundo perdido.

"O Conselho de Ministros aprovou hoje uma resolução que estabelece um conjunto de medidas destinadas às empresas, no âmbito da pandemia da doença covid-19", lê-se no comunicado divulgado após a reunião do executivo.

O diploma "visa o lançamento de novos instrumentos de apoio à situação de tesouraria das empresas".