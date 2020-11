Actualidade

A energética espanhola Iberdrola lançou hoje um plano de investimento de 75.000 milhões de euros até 2025, dos quais 90% na própria empresa, sendo os Estados Unidos e a Espanha os países que mais vão beneficiar.

A empresa, que também está presente em Portugal, pretende "antecipar e aproveitar as oportunidades da revolução energética com que se defrontam as principais economias do mundo".

Na apresentação do seu Plano 2020-2025, a Iberdrola indicou que do investimento total previsto de 75.000 milhões de euros, cerca de 90%, ou 68.000 milhões de euros, será "orgânico" (realizado na própria empresa) e pretende a consolidação do modelo de negócio baseado em "mais energias renováveis, mais redes, mais armazenamento e soluções mais inteligentes para os seus clientes".