Actualidade

Os irmãos Luísa e Salvador Sobral, cantores, músicos e compositores de canções, vão juntar-se em palco, em dezembro, para cinco concertos em Lisboa e no Porto, anunciou hoje a Força de Produção.

"Luísa e Salvador Sobral sobem ao palco do Teatro Maria Matos, em Lisboa, nos dias 07, 08 e 09 de dezembro, e do Teatro Sá da Bandeira, no Porto, a 21 e 22 do mesmo mês, para cinco concertos inéditos", escreve a produtora, num comunicado hoje divulgado.

Os cantores, citados no comunicado, asseguram que o espetáculo conjunto "vai ser uma viagem no tempo onde, através de canções e histórias, o público vai poder conhecer a vida musical e fraternal" de ambos, "mais a fundo".