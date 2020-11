Covid-19

O Teatro Politeama, em Lisboa, anunciou hoje ter adiado a estreia da nova produção de Filipe La Féria, "Espero por ti no Politeama", alegando que, sem público ou apoio do Estado, não lhe resta senão "fechar por tempo indeterminado".

Num comunicado assinado pelo responsável do teatro, o encenador e produtor Filipe La Féria alega que este espetáculo, com estreia prevista para o próximo dia 18 e já em fase final de ensaios, mobiliza uma equipa de 75 pessoas que, "por tempo indeterminado", se vê impossibilitada de exercer a profissão.

"Espetáculos com esta dimensão só podem ser viáveis com a presença do público ou, na sua ausência, pelo apoio do Estado", sublinha a nota assinada por Filipe La Féria, alegando que, se estes dois fatores não forem concretizados, "a única hipótese é o fecho temporário do Teatro Politeama, que sempre sobreviveu apenas pela vontade do seu público".