Actualidade

O Presidente da República pediu hoje que "se cumpra" a lei que criou o estatuto dos cuidadores informais e mais financiamento público no próximo Orçamento, deixando ainda rasgados elogios à ação da eurodeputada Marisa Matias nesta luta.

No Dia do Cuidador Informal, Marcelo Rebelo de Sousa participou no encontro nacional organizado pela Associação Nacional de Cuidadores Informais, na Fundação Gulbenkian, e pediu que se volte a dar visibilidade a este problema, que considerou ter deixado "a primeira linha" de prioridades devido à pandemia de covid-19.

"É evidente que a pandemia caiu em cima, o estatuto é promulgado [em setembro de 2019], entra em vigor e cai a pandemia menos de seis meses depois. De repente, passou para um segundo plano de prioridades, no meio dos confinamentos todas e das intervenções sanitárias todas, por um tempo os cuidadores informais ficaram um bocadinho invisíveis, é preciso torná-los mais visíveis", apelou.