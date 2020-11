Actualidade

O Bloco de Esquerda (BE) pediu hoje esclarecimentos ao Governo sobre a "exigência de recibo pela atribuição de um apoio social" aos beneficiários da linha de apoio social destinada a trabalhadores da Cultura, criada no âmbito do PEES.

Numa pergunta entregue hoje no Parlamento, destinada à ministra da Cultura, Graça Fonseca, os deputados do BE Beatriz Gomes Dias, Alexandra Vieira e José Soeiro questionam "qual o motivo para a exigência de recibo pela atribuição de um apoio social".

Vários beneficiários da linha de apoio social destinada a trabalhadores da Cultura, criada no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social (PEES), receberam na quarta-feira um 'email', ao qual a Lusa teve acesso, no qual é solicitado que, "no prazo de dez dias úteis, seja emitido um recibo a favor do Fundo de Fomento Cultural, pelo valor total do apoio".