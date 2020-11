Actualidade

O lucro da Corticeira Amorim caiu 10,8%, para 49 milhões de euros, nos primeiros noves meses face ao mesmo período de 2019, tendo as vendas recuado 5,2% para 571,4 milhões de euros, divulgou hoje a empresa.

"Após resultados atribuíveis aos interesses que não controla, a Corticeira Amorim encerrou o período com um resultado líquido de 49 milhões de euros, uma redução de 10,8% face ao registado no período homólogo de 2019. Excluindo o evento não recorrente associado à venda da US Floors [em 2019], o resultado líquido teria caído 6,8%", lê-se num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo a corticeira, "as condições adversas decorrentes da pandemia covid-19 e consequentes medidas implementadas pelos diferentes países para conter a sua propagação afetaram negativamente o volume de negócios de todas as Unidades de Negócio (UN), sendo o segundo trimestre o mais penalizado".