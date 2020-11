Actualidade

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) reduziu 337 trabalhadores entre janeiro e setembro deste ano, em Portugal, segundo os resultados dos primeiros nove meses hoje divulgados.

No final de setembro, a CGD tinha 6.763 trabalhadores na atividade doméstica, menos 337 do que os existentes no final de 2019 (7.100).

Já se a comparação for feita com setembro de 2019, a redução de trabalhadores no espaço de um ano é ainda mais substancial: 658 trabalhadores.