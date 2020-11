5G

O presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) disse hoje que faltam ressintonizar 46 antenas para concluir o processo de migração da frequência da televisão digital terrestre (TDT), essencial para o arranque do 5G.

João Cadete de Matos falava na conferência de imprensa de apresentação do regulamento do leilão da quinta geração (5G), cujo procedimento deve estar concluído em janeiro e as licenças serão atribuídas durante o primeiro trimestre de 2021.

"Ontem [quarta-feira] conclui-se a migração de 81% das antenas que tinham de ser alteradas", no total de 243 antenas, disse o responsável.