Actualidade

A proposta para a classificação das ruínas da mesquita islâmica e do conjunto arqueológico urbano, do claustro da Sé de Lisboa, vai ser analisada pela secção especializada do Conselho Nacional de Cultura, órgão consultivo do Governo para o setor.

O assunto será tratado numa próxima reunião da Secção do Património Arquitetónico e Arqueológico do Conselho Nacional de Cultura, ainda sem data marcada, segundo um ofício da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), a que a Lusa teve acesso, e que dá conta da receção do requerimento para abertura deste processo de classificação, entregue em finais de outubro, por arqueólogos e investigadores.

Segundo este ofício, os conselheiros já visitaram o local, tendo abordado o assunto numa reunião no passado dia 21 de outubro. Aguardam-se agora pareces externos, pedidos a peritos, "de modo a solicitar à equipa projetista as alterações necessárias" à preservação dos vestígios da antiga mesquita almorávida, conforme estipula o despacho da ministra da Cultura, Graça Fonseca, de 14 de outubro último.