Actualidade

A tecnológica Novabase registou um crescimento da faturação de 12% nos primeiros nove meses deste ano, atingindo os 93,3 milhões de euros, indicou a empresa, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Nos primeiros nove meses de 2020 não houve impactos covid-19 relevantes, apesar de algum efeito" registado durante o confinamento, garantiu a Novabase, que publicou um "trading update".

A empresa diz, no entanto, que se mantém "cautelosa", tendo em conta que os próximos meses serão ainda de grande incerteza, devido a novas vagas da pandemia, com duração e amplitude ainda difíceis de estimar", lê-se no documento.