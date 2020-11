Covid-19

O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), que já teve 235 doentes internados e 800 atendimentos diários na unidade de Penafiel, vai aumentar a atual urgência em 500 metros quadrados através de uma "estrutura exterior de apoio".

"Entra em funcionamento, a partir deste fim de semana, uma estrutura exterior de apoio à urgência, com cerca de 500 metros quadrados, que ficará de modo definitivo ali instalada para auxiliar permanentemente o já habitual grande movimento na segunda maior urgência do Norte do país", descreve o CHTS em comunicado, referindo-se ao hospital Padre Américo, no concelho de Penafiel, distrito do Porto.

O CHTS refere ainda que esta unidade, que já registou 10% dos internamentos covid-19 do país, chegou a "atingir 800 atendimentos diários, números superiores aos atingidos nos picos da gripe", para além de ter atingido um pico de 235 doentes internados.